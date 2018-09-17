رئيس مجلس النواب الإيطالي في القاهرة.. وقضية ريجيني في صلب المحادثات

زار رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو الاثنين القاهرة والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
على طاولة الحوار تصدرت قضية ريجيني المباحثات المشتركة. وأكد فيكو على أن الوصول إلى حقيقة ما حدث لطالب الدكتوراه جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته بجانب طريق سريع على مشارف العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016، سيساعد على تعزيز العلاقات المضطربة بين البلدين. وأشاد روبرتو بإصرار مصر على إنهاء التحقيقات والعثور على القتلة.
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الرئيس المصري أكد من جانبه، على التزام القاهرة بالشفافية الكاملة واستمرار تعاون بلاده مع إيطاليا لحل القضية العالقة.