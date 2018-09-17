تظاهرة نادرة للمثليين في بلغراد بحضور رئيسة الوزراء والسفير الأمريكي
شارك مئات المثليين المدعومين من قبل منظمات حقوق الإنسان في صربيا في مسيرة شعبية بالعاصمة بلغراد يوم الأحد. وجرت المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة في بلد يعتبر من أكثر البلدان تشددا في منطقة البلقان بخصوص حقوق المثليين.
وكثيرا ما واجهت تظاهرات المثليين في صربيا تضييقا كبيرا من قبل الحركات المحافظة والمتطرفة، إذ سبق وأن تمّ حظر مثل هذه المسيرات بسبب الاشتباكات العنيفة بين المشاركين والجماعات اليمينية.
وشاركت في مسيرة المثليين في بلغراد آنا برنابيتش، رئيسة الوزراء الصربية، وهي أول مسؤولة تعلن صراحة عن مثليتها، في هذا البلد المحافظ، كما شارك في المسيرة عدة دبلوماسيين أجانب، بمن فيهم السفير الأميركي في صربيا، كايل سكوت.