سجل غلين موراي لاعب برايتون آند هوف ألبيون ركلة جزاء في الدقيقة 90 ليمنح فريقه التعادل 2-2 مع مضيفه ساوثامبتون بعدما عدل تأخره بهدفين في مباراة مثيرة بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين.
هدف في الوقت القاتل يمنح برايتون التعادل 2-2 مع ساوثامبتون
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هدف في الوقت القاتل يمنح برايتون التعادل 2-2 مع ساوثامبتون
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وضع لاعب الوسط الدنمركي بيير ايميل هويبرغ ساوثامبتون في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية من 30 مترا وضاعف داني إينجز الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد تعرضه لعرقلة من جايتان بونج.
ومنح شين دافي برايتون الأمل في الدقيقة 67 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جهة اليمين وأكمل موراي العودة الرائعة من ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من جيمس وورد براوس.
واقترب ساوثامبتون من حسم النتيجة في الأنفاس الأخيرة لكن مات رايان حارس الفريق الضيف تصدى لركلة حرة من رايان برتراند.