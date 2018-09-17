معبد السماء أحد أعظم الأماكن المقدسة في الصين، أشجار السرو تحيط به لتصل الأرض بالسماء

"السماء مستديرة والأرض مربعة" هو رمزٌ تجلَى في هندسة معبد السماء الواقع في حديقة تيانتان غونغ جنوب بكين.
بدأ بناء هذا المعبد عام 1420 في عهد اسرة مينغ. فيه، كان يصلي الإمبراطور الحاكم شاكراً السماء متمنياً وَفرة المحاصيل الزراعية.
زميلتنا اورورا فيليز التي قامت بها الريبورتاج تخبرنا أن "الرقم تسعة في الثقافة الصينية القديمة يشير لأعلى المراتب. إنه يرمز للإمبراطور. في معبد السماء، الرقم تسعة يظهر في كل مكان... كما هنا عند هذه الادراج".
الرمزية تطغى على هذا المعبد. فهو يتألف من قاعة للصلاة من أجل حصاد جيد، وقبة سماوية ومذبح دائري. تحيط به أربعةُ آلاف شجرة سرو تمثل الاتحاد بين السماء والأرض.
ويشرح لنا تاو ليفان، الخبير في التراث الصيني "داخل المعبد أعمدة قسمت لثلاث دوائر. كل دائرة منها تمثل الفصول الأربعة، وأشهر السنة الاثني عشر، ومواسم الحصاد الجيد الأربعة والعشرين".
معبد السماء استخدمته سلالتا مينغ وكينغ الحاكمتان. ومنذ ثمانية وتسعين من القرن العشرين وضع على لائحة الاونيسكو للتراث الإنساني. ويزوره حوالى أربعين ألف شخص يومياً.
معلومات إضافية عن معبد السماء المقدس
يقول كزينغ كيكسينغ، وهو مدير العلاقات العامة في معبد السماء، إن:
- معبد السماء هو أحد أعظم الأماكن المقدسة في الصين.
- عدد الزائرين الذين يقصدون هذا المعبد يومياً يتراواح بين 30 ألف و40 ألف زائر، أي ما يزيد عن 1.5 مليون شخص في السنة.
- فيه يمكن لهؤلاء الزائرين اللعب والرقص وممارسة رياضة التاي – شي.
- مساحة حديقة المعبد تصل الى 2.73 كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة المدينة المحرمة.
نصائح لزيارة معبد السماء
لزيارة معبد السماء والتمتع بهندسته والرموز التي يحملها، ينصح مدير العلاقات العامة بالتالي:
- زيارة المعبد في فصل الخريف لأنه أكثر المواسم جمالاً في بكين،
- تجنب زيارة المعبد عند الساعة العاشرة صباحاً والثالثة بعد الظهر، فهما ساعتا الذروة لتوافد الزائرين اليه.
- ولوج المعبد من بابه الشرقي لتوفر وسائل النقل المختلفة والمتعددة التي تصل إليه.