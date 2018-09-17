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العالم

إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

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إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب
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