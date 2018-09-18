أحرز إنترناسيونالي هدفين قرب النهاية ليحول تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام هوتسبير إلى فوز 2-1 في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
انترناسيونالي يحرز هدفين قرب النهاية ليهزم توتنهام 2-1
انترناسيونالي يحرز هدفين قرب النهاية ليهزم توتنهام 2-1
وتقدم الدنمركي كريستيان إريكسن للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة ارتطمت في ميراندا مدافع الفريق الإيطالي قبل أن تسكن شباك أصحاب الأرض.
وبدا أن توتنهام في طريقه للفوز لكن القائد ماورو إيكاردي تعادل لانترناسيونالي بتسديدة هائلة مباشرة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من الغاني كوادو أسامواه سكنت الشباك قبل النهاية بأربع دقائق.
ومنح ماتياس فيسينو القادم من أوروغواي الفوز لإنترناسيونالي العائد لدوري الأبطال بعد غياب عندما حول تمريرة عرضية بالرأس إلى الشباك ليحقق فوزا لفريقه بدا صعب المنال.
وتلقى توتنهام الخسارة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات.
وتقاسم انترناسيونالي صدارة المجموعة مع برشلونة الذي سحق ضيفه ايندهوفن 4-صفر ولكل منهما ثلاث نقاط بينما ظل توتنهام والفريق الهولندي بدون نقاط.