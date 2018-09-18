فيديو: التقاعد ليس للبشر فقط.. قانون جديد يحيل فيلة سيرك دنماركي للتقاعد

سيتم إحالة ثلاثة من أشهرالفيلة المستخدمة في عروض السيرك في الدنمارك إلى التقاعد بموجب قانون جديد يمنع استخدام عدة أنواع من الحيوانات في مثل تلك العروض.
الفيلة لارا وجانغلا وجيني سيتوقفن عن عروضهن التي امتدت لسنوات بعد القانون الدنماركي الذي أُقر في شهر مارس-آذار الماضي بضم االفيلة وأسود البحر والحمير الوحشية لقائمة الحيوانات التي يُحظر استخدامها في عروض السيرك حفاظاً على رفاهية تلك الحيوانات.
واعتُمدت عروض السيرك الدنماركية منذ القرن التاسع عشر على تدريب وترويض النمور والقردة والأفيال والأسود وغيرها من الحيوانات البرية قبل صدور قرارات بإيقافها تباعاً.
وقال مدير سيرك الساحة الدنماركي إن القانون ينبئ بنهاية عصر من عروض الحيوانات، معرباً عن حزنه لإنهاء خدمات االفيلة وأسود البحر والحمير الوحشية.
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