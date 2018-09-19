شاهد: مناورات عسكرية روسية بمشاركة 300 ألف عسكري
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الجيش وتزويده بجيل جديد من الأسلحة، في الوقت الذي توجه فيه لتفقد أكبر مناورات عسكرية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وتجري مناورات فوستوك-2018 (الشرق-2018) في شرق سيبيريا بالقرب من الحدود مع الصين ويشارك فيها 300 ألف عسكري من الجيش الروسي. وتضم المناورات أيضا تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.
وقال بوتين في تصريحات نشرها موقع الكرملين الإلكتروني الخميس "هذه أول مرة يخوض فيها جيشنا وأسطولنا اختبارا صعبا وواسع النطاق كهذا".
وتأتي هذه المناورات التي تضم أكثر من 1000 طائرة عسكرية وما يصل إلى 36 ألف دبابة وسط توتر بين روسيا والغرب دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.