نفت طيران الإمارات والاتحاد للطيران، شركتا الطيران المملوكتان للدولة في الإمارات العربية المتحدة، تقريرا لشبكة "بلومبرغ" الخميس يفيد أن "طيران الإمارات" تسعى للاستحواذ على "الاتحاد" لإنشاء أكبر شركة للطيران في العالم.
"طيران الإمارات" تنفي تقريرا يتحدث عن سعيها للاستحواذ على "الاتحاد للطيران"
"طيران الإمارات" تنفي تقريرا يتحدث عن سعيها للاستحواذ على "الاتحاد للطيران"
وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات لوكالة رويترز : "هذه الشائعة لا تمت للحقيقة بصلة".
وكانت شبكة بلومبرغ الإخبارية أفادت الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها أن طيران الإمارات تسعى إلى الاستحواذ على الاتحاد "لإقامة أكبر شركة طيران في العالم".
وقال التقرير إن المفاوضات "السرية" لا تزال في مرحلة أولية وأنها قد "لا تفض إلى نتيجة". مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الصفقات يحتاج إلى "مباركة حكام أغنى مشيخات الإمارات العربية المتحدة".
اقرأ أيضا: الاتحاد تبلغ طياريها بإمكانية الإعارة لمنافستها طيران الإمارات
واعتبرت بلومبرغ أن المفاوضات على عملية الاستحواذ تأتي فيما تسعى "إمارة أبو ظبي التي تملك 6% من احتياطي النفط في العالم، إلى الدفع قدما من أجل عملية إصلاح شامل للكيانات التي تسيطر عليها الدولة للتكيف مع انخفاض أسعار النفط الخام".
وأيضا: طيران الإمارات تتقاسم منشاتها مع الاتحاد خارج الإمارات
تعاون في مجال الطيراين بين الشركتين
وكانت شركة الاتحاد للطيران أبلغت طياريها في شهر حزيران/ يونيو أنهم يستطيعون الانضمام لمنافستها طيران الإمارات بشكل موقت لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تقليص عمليات الشركة التي مقرها أبوظبي في سد نقص الطيارين لدى طيران الإمارات في دبي.