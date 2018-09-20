ال قائد شرطة مقاطعة هارفورد الأمريكية إن عددا من الأشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الخميس في أحد مراكز رايت إيد في منطقة بيريمان بولاية ماريلاند وإن المشتبه بها احتجزت وفي حالة حرجة.
سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند واعتقال المشتبه بها
سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند واعتقال المشتبه بها
وحدثت الواقعة بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في بيريمان على بعد نحو 55 كيلومترا شمال شرقي بالتيمور.
وقال جيفري جالر قائد شرطة مقاطعة هارفورد للصحفيين خلال إفادة صحفية "أستطيع أن أؤكد وجود مصابين وقتلى" دون أن يحدد عددهم. كما لم يذكر تفاصيل عن هوية المشتبه بها أو الدافع المحتمل وراء إطلاق النار.
وقال بيت وليامز وهو مراسل لشبكة (إن.بي.سي) إن مصادر في وكالات إنفاذ القانون أبلغته بأن الشخص الذي أطلق النار امرأة.
وأبلغ مصدر في إحدى جهات إنفاذ القانون رويترز أن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه بها كان لديها شكوى متعلقة بالعمل.
وذكر قائد الشرطة أن المشتبه بها استخدمت مسدسا وأضاف أن أيا من أفراد الشرطة لم يطلق أي أعيرة نارية في مسرح الحادث. ورفض الرد على صحفي سأله إن كان ذلك يعني أن إصابة المشتبه بها ناجمة عن إطلاق النار على نفسها.