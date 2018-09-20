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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يلتقي بقادة مصر وإسرائيل واليابان الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة

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ترامب يلتقي بقادة مصر وإسرائيل واليابان الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة

ترامب يلتقي بقادة مصر وإسرائيل واليابان الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة
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قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.