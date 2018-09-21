الإذاعة الرسمية في تنزانيا: انتشال أكثر من 100 جثة من بحيرة فيكتوريا بعد حادثة غرق العبارة

ذكرت الإذاعة الرسمية في تنزانيا أنه تم حتى الآن انتشال أكثر من 100 جثة من جنوب بحيرة فيكتوريا، بعد حادثة غرق عبارة جنوب بحيرة فيكتوريا يوم أمي الخميس.
وكان جون مونغيلا، حاكم ولاية مزاوا، قد أعلن قبل ساعات أن عدد القتلى ارتفع إلى 79 بعدما كانت السلطات قد أعلنت صباحاً عن حصيلة بلغت 44 غريقاً.
وكانت العبارة تقل مئات الأشخاص بحسب مصادر محلية بالإضافة إلى بضائع تجارية.
وذكرت القناة الرسمية أن عدد الناجين بلغ 37 ناجياً، فيما لم تصدر أية توضيحات عن الأسباب التي أدت إلى غرق العبارة. وكان جورج نياماها، وهو أحد المسؤولين في المحافظة، قد أكّد منذ ساعات على وجود "عدّة مئات" على متن العبارة عندما غرقت، معبراً عن قلقه من ارتفاع حصيلة القتلى.
يذكر أخيراً أن بحيرة فيكتوريا تشكل منبع نهر النيل.