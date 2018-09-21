فاز الفيلم الروسي والإنتاج البيلاروسي الإخراج "البجعة الكريستال" بالجائزة الكبرى لمهرجان ألماتي للسينما في كازاخستان.
"البجعة الكريستال" للبيلاروسية داريا جوك يفوز بجائزة مهرجان ألماتي للسينما
"البجعة الكريستال" للبيلاروسية داريا جوك يفوز بجائزة مهرجان ألماتي للسينما
وتسلم منتج الفيلم فاليري دميتروتشينكو الجائزة بالنيابة عن مخرجة الفيلم داريا جوك التي لم تتمكن من حضور فعاليات ختام المهرجان الذي امتد بين يومي 15 و19 سبتمبر-أيلول.
ويحكي الفيلم قصة فتاة بيلاروسية تدعى إيفلينا وتعيش في حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي مباشرة وتحلم بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل كمنسقة موسيقى DJ في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.
إلا أن أحلام إيفلينا تصدم بصعوبة الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة حيث يجب عليها تقديم دليل على شغلها لوظيفة دائمة بروسيا فتتداخل الأحداث وتدفع بها إلى قرية روسية صغير حيث يقبع لها مصير آخر.
وعن أحداث فيلمها قالت جوك ليورونيوز: "أعتقد أن الفيلم مبنى على فكرة تصادم عالمين. هي (إيفلينا) تأتي من المدينة الكبيرة ومجتمعها الحضري وهو عالم أحلامها ثم ينتهي بها المطاف في بلدة صغيرة حيث يضيق أفق قاطنيها".
وقام مهرجان ألماتي بتكريم الممثلة الألمانية ناتازيا كينسكي والمخرج الكوري كيم كي-دوك عن مجمل أعمالهم و إسهاماتهما لعالم السينما.
واشتهرت كينسكي بدورها في فيلم "باريس، تكساس" للمخرج الألماني فيم فيندر في العام 1984.
للمزيد:
ألماتي الكازاخية تحتضن السينما بمهرجان عالمي جديد يعنى بالانتاج العابر للثقافات