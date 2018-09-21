تضاؤل آمال فريقي "برشلونة" و "خيرونا" باللعب على أرض ميامي الأمريكية

خيمت الشكوك على خطط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة برشلونة وخيرونا في ميامي بالولايات المتحدة يوم 26 يناير كانون الثاني بعدما رفض الاتحاد الإسباني الموافقة على الطلب حتى يحصل على المزيد من المعلومات.

وقال يوريس إيفرز مسؤول الاتصالات في رابطة الدوري في تصريح لرويترز اليوم الجمعة "لقد تلقينا خطابا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب فيه المزيد من المعلومات بشأن ما اقترحناه بإقامة المباراة في الولايات المتحدة، وسوف نقدم هذه المعلومات".