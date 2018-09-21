تضاؤل آمال فريقي "برشلونة" و "خيرونا" باللعب على أرض ميامي الأمريكية

خيمت الشكوك على خطط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة برشلونة وخيرونا في ميامي بالولايات المتحدة يوم 26 يناير كانون الثاني بعدما رفض الاتحاد الإسباني الموافقة على الطلب حتى يحصل على المزيد من المعلومات.
وقال يوريس إيفرز مسؤول الاتصالات في رابطة الدوري في تصريح لرويترز اليوم الجمعة "لقد تلقينا خطابا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب فيه المزيد من المعلومات بشأن ما اقترحناه بإقامة المباراة في الولايات المتحدة، وسوف نقدم هذه المعلومات".
ووفق لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي (الفيفا)، فمن أجل إقامة أي مباراة محلية خارج الموطن المعتاد للدوري يجب الحصول على موافقة الاتحاد المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الدولة التي ستقام فيها المباراة والاتحاد القاري، وهما في هذه الحالة الاتحاد الأمريكي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
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وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة في تصريح لصحفيين تجمعوا خارج مقر الرابطة اليوم الجمعة "لم يرفضوا (ولكن) طلبوا المزيد من الأوراق. من الواضح أنهم لا يهتمون بذلك لكنني لا أزال أشعر بتفاؤل".
وكان الاتحاد أقام في أغسطس آب الماضي مباراة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة وإشبيلية بمدينة طنجة المغربية للمرة الأولى في تاريخه.
وقال تيباس "ربما لا يؤيد الاتحاد فكرتنا بإقامة المباراة لكن رئيس الاتحاد ينبغي أن يحل المسألة بشكل قانوني في ظل وجود سابقة وهي إقامة مباراة في طنجة بعد كل الذي أثير عن إضعاف مستوى المسابقة".
وأضاف "(فكرة) إقامة المباراة في (ميامي) لا تزال حية، وبدون شك نؤمن بأننا على صواب، وسوف نرد على كل الشكوك المشار إليها في الخطاب".
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ورفض ناديا برشلونة وخيرونا التعقيب على المسألة.
وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت في أغسطس آب عن إبرامها اتفاقية ترويج كبيرة مدتها 15 عاما مع شركة ريليفنت الأمريكية للترفيه شملت خططا لإقامة مباراة واحدة بالولايات المتحدة كل عام.
وكان المتحدث باسم برشلونة جوسيب بيبس قال في وقت سابق هذا الشهر إن النادي يؤيد الفكرة لكنه لن يوافق عليها إلا بعد موافقة كل الاطراف المعنية بكرة القدم الإسبانية.
لكن مدرب ريال مدريد يولين لوبتيجي قال في الأسبوع الماضي إنه يعارض الفكرة مؤكدا على ضرورة أن تلعب كل الفرق على نفس الاستادات.