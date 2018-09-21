إلى أي مدى سيسخن كوكب الأرض؟

في هذه الفقرة من "سبايس"، تناول زميلنا جيريمي ويلكس أسئلتَكم حول الكون عبر استخدام وسم #AskSpace. وحولها لأحد الخبراء كي يجيب عليها. معنا البروفيسور إيرلاند شيليان أحد خبراء المناخ في العالم ومدير مركز أبحاث المناخ في سنغافورة.

سؤال من هانز ديكير: إلى أي مدى سيخسن الكوكب؟

شيليان:" إنه سؤال مثير للاهتمام. العديد من المناطق في نصف الكرة الشمالي قد شهدت صيفًا حارًا جدًا هذا العام. على المستوى العالمي، نعلم أن ثمانية عشرعاماً من أصل العشرين سنة الماضية، كانت الأكثر سخونة على الإطلاق. إن الزيادة في درجات الحرارة التي رأيناها خلال القرن الماضي مرتبطة بشكل مباشر بالأنشطة البشرية ، حيث يحرق الإنسان الوقود الأحفوري الذي يزيد من مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ويرفع درجات الحرارة. من المرجح جداً أن يستمر هذا في المستقبل، فكلما زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كلما ازداد الكوكب سخونة".