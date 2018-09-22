سيتي يفوز 5-0 على كارديف أول هدف من أوجيرو وهدفا الحسم من إهداء رياض محرز

خاض سيرجيو اجويرو مباراته رقم 300 مع مانشستر سيتي وسجل هدفا بطريقته المعتادة ليضع حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في طريقه نحو انتصار رائع بنتيجة 5-صفر على كارديف سيتي يوم السبت.

وساعد اجويرو فريقه سيتي على العودة بطريقة رائعة عقب اسوأ عرض قدمه الفريق هذا الموسم في هزيمته على أرضه امام ليون في دوري ابطال أوروبا. وأنهى اجويرو تمريرة من برناردو سيلفا بطريقة دقيقة ومن مسافة قريبة ليسجل هدفه 205 مع النادي.

وجاء هدف اجويرو من مسافة قريبة عقب نحو نصف ساعة لتنهمر بعدها الاهداف بعد ان سجل سيلفا برأسه بعدها بثلاث دقائق قبل أن يسدد ايلكاي جندوجان في المرمى محرزا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ليضمن استمرار مسيرة كارديف بدون انتصارات في الدوري الممتاز.

واحتفل سيتي، الذي استطاع تمديد مسيرته التي لم يخسر فيها في الدوري المحلي الى 12 مباراة، بشكل أكبر عندما سجل رياض محرز الذي انضم اليه في صفقة قياسية هدفين رائعين في الشوط الثاني محرزا أول اهدافه مع النادي.

وترك هذا الانتصار الرائع سيتي في إطار مطاردة ليفربول الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة. ويؤكد الهدف الذي أحرزه اجويرو على السبب في سعادة القائمين على النادي بتمديد عقد اللاعب لعام واحد.

وكان المهاجم الارجنتيني قد قال في مارس اذار الماضي انه ربما يترك سيتي في 2020 لانه يريد انهاء مسيرته في ناديه السابق اندبندينتي لكن عقده الجديد سيبقي كبير هداف سيتي على مر العصور في النادي حتى يكمل عامه 33.

وجاء هدفا الحسم بواسطة محرز، الذي انضم مقابل 60 مليون استرليني (78.45 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية قادما من ليستر سيتي، بمثابة هدية ليحصد سيتي 16 نقطة في البطولة حتى الان.

وكان يجب على اللاعب الجزائري أن يتمتع بالصبر لانهاء حالة النحس التي لازمته إلا انه كان يعتقد دوما في قدرته على القيام بذلك.

وقال لمحطة الدوري الممتاز التلفزيونية "استغرق الامر بعض الوقت لقدومي الى هنا لكنني كنت أدرك انني سأحضر. سأحاول مساعدة الفريق على قدر استطاعتي.

"لم أكن اعرف انني سجلت 50 هدفا على صعيد الكرة الانجليزية الى الآن وأنا سعيد للغاية لتسجيل أول أهدافي مع الفريق".

وبدا أن سيتي يريد تعويض خسارته المفاجئة 2-1 امام ليون على ملعب الاتحاد وقاتل بكل قوة لاصلاح الاخطاء في النصف ساعة الاولى حتى تمكن اجويرو كالعادة من تهدئة الاجواء بهدف السبق الرائع.

وقال محرز "نعرف أنه من الصعب ان تلعب عقب مباراة في دوري ابطال اوروبا لكن المدرب أبلغنا ان نكون على أتم الاستعداد لهذه المباراة لانها لن تكون سهلة خاصة وانها على ملعب كارديف".