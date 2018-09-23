فاز إبراهيم محمد صليح مرشح المعارضة بانتخابات الرئاسة في المالديف، بعد أن خاض حملة شرسة ضد الرئيس عبد الله يمين وفق وكالة فرانس برس. ووفق نتائج رسمية أذاعتها وسائل الإعلام المحلية تقول الوكالة، فإن صليح تقدم على منافسه بحساب 34 ألفا من الأصوات، فيما أشارت رويتر إلى أن صليح أعلن فوزه بفارق 16 في المئة بعد فرز 92 في المئة من الأصوات.
مرشح المعارضة في مالديف ابراهيم محمد صليح يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
مرشح المعارضة في مالديف ابراهيم محمد صليح يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
وقال صليح للصحفيين في مالي: "هذه لحظة سعادة، لحظة أمل. هذه رحلة انتهت في صناديق الاقتراع لأن الشعب كان يريد ذلك"، وأضاف قائلا: إن "الرسالة مدوية وواضحة. شعب المالديف يريد التغيير والسلام والعدل. وأود أن أدعو الرئيس يمين إلى قبول إرادة الشعب والبدء في انتقال سلس للسلطة وفقا للدستور".
وكان صليح أكد لأنصاره أنه واثق من الفوز، وأن الشعب يتوق إلى التغيير. وتشهد البلاد اضطرابات منذ فبراير/شباط، عندما فرض يمين حالة الطوارئ، لإبطال قرار للمحكمة العليا بإلغاء إدانة تسعة زعماء من المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.
ويقطن المالديف حوالي 400 ألف نسمة أغلبهم من المسلمين، وهي تشتهر في الغرب بمنتجعاتها السياحية الفخمة.