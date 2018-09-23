حكم جديد بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية أصدرت يوم الأحد حكما جديدا بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو الأحدث في سلسلة من الأحكام المختلفة بحق الرجل البالغ من العمر 75 عاما.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات المنيا حكمت يوم الأحد على بديع و87 آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عنف العدوة"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في المدينة الواقعة بمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس آب 2013.

وذكرت المصادر أن الحكم تضمن معاقبة عشرات آخرين بالسجن لفترات تتراوح من عامين إلى 15 عاما وبراءة 463 آخرين.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم يوم الأحد في معهد أمناء الشرطة في القاهرة.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مختلفة في مصر في 14 أغسطس آب 2013 ردا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومقتل المئات من المعتصمين. وكان المتعصمون يطالبون بعودة مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو تموز إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت المصادر إن النيابة كانت وجهت للمتهمين في قضية عنف العدوة وعددهم أكثر من 750 متهما عدة اتهامات من بينها قتل رجلي شرطة والشروع في قتل خمسة أشخاص والاعتداء على قسم للشرطة وإحراقه واستعراض القوة والتجمهر.

وصدرت من قبل ثلاثة أحكام على بديع بالإعدام في عدة قضايا من بينها قضية عنف العدوة، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا أخرى من بينها ثلاثة أحكام نهائية بالسجن المؤبد.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات المنيا قد حكمت على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية العدوة في يونيو حزيران عام 2014، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهم وباقي المتهمين أمام دائرة جديدة.

وقالت المصادر إن حكم الأحد تضمن الإشارة إلى أربعة متهمين كانوا يحاكمون غيابيا وصدر حكم بإعدامهم خلال المحاكمة الأولى. وأضافت أن القاضي اعتبر حكم الاعدام قائما لأنهم لم يسلموا أنفسهم ولم تتخذ إجراءات لإعادة محاكمتهم.

وقالت المصادر إنه يحق لبديع وباقي المدانين في القضية الطعن على الحكم الصادر يوم الأحد أمام محكمة النقض مرة أخرى.