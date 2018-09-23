ماركيز يعزز صدارته في بطولة العالم للموتو جي بي بعدما ابتسم له الحظ في أراغون

عزز الإسباني مارك ماركيز من فريق هوندا مركزه في صدارة الترتيب العالمي لحساب جولات بطولة العالم "للموتو- جي - بي" بعد أن توج بلقب الجائزة الكبرى لأراغون بإسبانيا الأحد.
الإسباني تمكن من الفوز بالمركز الأول بعد منافسة شديدة بينه وبين ملاحقه المباشر والعنيد أندريا دوفيزيوسو ممثل دوكاتي.
وسمح هذا الإنجاز لماركيز بتحقيق فوزه الثالث على التوالي على حلبة أراغون والسادس هذا الموسم، ووضع حد للانتصارات الثلاثة الأخيرة التي حققها فريق دوكاتي هذا الموسم.
بهذا الفوز، الإسباني أصبح يعتلي صدارة الترتيب العالمي المؤقت بفارق 72 نقطة عن دوفيزيوسو. ومن المحتمل أن يتوج باللقب العالمي خلال سباق الجائزة الكبرى الذي سيجري في 21 أكتوبر/تشرين الأول القادم على حلبة موتيجي باليابان.
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وكانت المنافسة كبيرة بين الرجلين خلال أغلب فترات السباق، حيث تمكن الإيطالي من قيادته في بدايته لكن ماركيز عرف كيف يسترجع مركز الرائد قبل نهاية المسافة بعشر لفات ويقطع خط الوصول بفارق ستة أجزاء في المئة فقط عن ملاحقة.
ولم يحالف الحظ في هذه الجولة خورخي لور انزو سائق دوكاتي وصاحب المركز الرابع في الترتيب العام (130 نقطة)، حيث تعرض للسقوط خلال اللفات الأولى للسباق.
فيما لا يزال الإيطالي فالنتينو روسي سائق ياماها محتفظا بالمركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 159 نقطة رغم وصوله إلى المركز الثامن في هذا اليوم.