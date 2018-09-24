شاهد: الفيضانات تجرف حافلة في الهند وتضعها في مجرى نهر
جرفت مياه متدفقة من نهر حافلة بعد هطول أمطار غزيرة في ولاية هيماشال براديش في شمال الهند.
ويُظهر المقطع، الذي تم تسجيله في مدينة مانالي، الحافلة تتلاطمها أمواج الفيضانات وتأخذها باتجاه مجرى النهر. ووفقاً للتقارير المحلية، لم يكن هناك ركاب في الحافلة عندما وقع الحادث.
وتأثرت عشرة مناطق فى الولاية الجبلية بالأمطار الغزيرة، مما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات شديدة. وأضاف أن فرق الإنقاذ بالتعاون مع القوة الوطنية للسيطرة على الكوارث أنقذت 19 شخصاً كانوا عالقين بسبب الفيضانات.
وتسبب الأمطار الموسمية في الهند بصورة منتظمة فيضانات وأمراض منقولة عن طريق المياه، لأن الإدارات المدنية غالباً ما تفشل في مواجهة التحديات التي تفرضها هذه الأمطار.
وارتفع منسوب نهر في منطقة كاثوا في كشمير الهندية متجاوزاً حدود الخطر ما تسبب باحتجاز أحد السكان المحليين قبل إنقاذه لاحقاً. ثم اخترقت المياه جداراً وغمرت المنطقة بأكملها.