استعدادا للعيد الوطني في الصين ، تزينت الشوارع بالأزهار بمختلف ألوانها وأنواعها في بكين، ووضعت باقات عملاقة من الزهور في سلة حمراء في ميدان تيان آن الشهير بالعاصمة. وكتب على السلة التي بلغ ارتفاعها 17 مترا "بركات وطننا الأم" ومن الجهة الأخرى للسلة كتب "الاحتفال باليوم الوطني".
شاهد: الأزهار تكسو شوارع بكين احتفالا بالعيد الوطني
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شاهد: الأزهار تكسو شوارع بكين احتفالا بالعيد الوطني
وعلى طول شارع تشانغآن، وضع العاملون على الحدث أنواعا مختلفة من ديكورات الشوارع مستخدمين الأزهار ورسائل مختلفة مثل "40 سنة من الإصلاح والانفتاح" ، "الحياة الخضراء الذكية" و"التعاون الدولي".
ويبدأ يوم العيد الوطني للصين في مطلع أكتوبر-تشرين الأول ويستمر لمدة سبعة أيام.