ترامب: مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يحمي منتهكي حقوق الانسان بينما ينتقد الولايات المتحدة

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 80 عاماً.

غوتييرش أثناء إلقائه لكلمته

وافتتح الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش بكلمته التي قال فيها إن العالم يجب ان يتخذ خطوات جدية لمحاربة التغير المناخي والتحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

كذلك حذر غوتييرش من دور التكنولوجية الرقمية في تعزيز الاستقطاب العالمي، حيث يجد المستخدمون أخبار تدعم معتقداتهم وتستثني وجهات النظر المغايرة مما يزيد من اقتناع كل مستخدم بأنه على صواب مقابل خطأ الآخرين.

وكان من المفترض أن يلقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب كلمته عقب كلمة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مباشرة إلا أن تأخر الأول عن موعده دفع الجلسة للبدء في استماع كلمة رئيس الإكوادور لينين مورينو جارثيس في انتظار الوصول المتأخر لترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته إن الولايات المتحدة سترد حال استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا.

كما أشاد ترامب بجهود استرجاع الأراضي السورية والعراقية التي كانت تحت حكم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وقال إن بلاده تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي.

وتطرق ترامب للحديث عن علاقات بلاده بكوريا الشمالية مشيداً بمباحثاته مع الرئيس كيم جونغ أون ولكنه أكد في نفس الوقت على ان العقوبات الأمريكية بحق كوريا الشمالية ستظل قائمة حتى تقوم الأخيرة بتفكيك منظومة أسلحتها النووية.

كما اكد ترامب إن بلاده لن تعود إلى عضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة إلا في حال حدوث "إصلاحات" بالمجلس الذي وصفه بالمجلس الذي ينتقد الولايات المتحدة بنفس الوقت الذي يحمي فيه منتهكي حقوق الانسان الآخرين.

وقال ترامب غن بلاده لن تتكفل بأكثر من 25% من ميزانية قوات حفظ السلام الأممية وذلك لتشجيع دول أخرى على إنفاق المزيد من الأموال بشأن هذ الصدد.

وأعلن ترامب عن فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.