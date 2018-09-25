أعلنت المملكة العربية السعوديّة عن إجراءات جديدة لدخول ترابها وفتح أبواب المملكة امام الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخه لحضور مختلف الأحداث الرياضية والثقافية من خلال إطلاق منصّة إلكترونيّة للتأشيرات الخاصة بالسياح الرياضيّين حول العالم.
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السعودية تصدر تأشيرة إلكترونية جديدة للأحداث الرياضية والترفيهية اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول
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السعودية تصدر تأشيرة إلكترونية جديدة للأحداث الرياضية والترفيهية اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول
الإعلان جاء على هامش حفل وضع حجر أساس سباق الفورمولا 1 "الدرعيّة إي بري" المقام في العاصمة الرياض. الإجراء الجديد يأتي في إطار سياسة رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان حيث ستسمح للمملكة بتنويع اقتصادها وإحداث انفتاح في المجتمع.
وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان إن منصة "شارك" الإلكترونية لاستخراج التأشيرات سيجري تطبيقها لأول مرة في سباق الدرعية ضمن سلسلة سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول.