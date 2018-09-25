قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التغيير قبل إمكانية عقد أي لقاء معه لكنه يتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران في المستقبل.
ترامب يقول إنه على الإيرانيين "تغيير نبرتهم" قبل أيّ لقاء
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ترامب يقول إنه على الإيرانيين "تغيير نبرتهم" قبل أيّ لقاء
@ Copyright :REUTERS/Carlos Barria
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وقال ترامب قبل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا نهجهم. هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار. نتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".