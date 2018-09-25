شاهد: بركان المكسيك الثائر وتحذيرات للسكان من الاقتراب

أدى بركان بوبوكاتيبيتل خارج مكسيكو سيتي إلى تصاعد أعمدة من الرماد والدخان الكثيف مما دفع وكالة الحماية المدنية في البلاد إلى إصدار تحذير للأماكن السكنية القريبة.
ويقع البركان على بعد 72 كيلومترا (44 ميلا) من مكسيكو سيتي، وعلى مقربة من ولايات موريلوس وبويبلا والمكسيك.
ويحذر المركز الوطني للوقاية من الكوارث (CENAPRED) السكان من الابتعاد عن البركان، حيث يمكن أن يتعرضوا للسموم المتصاعدة مع الدخان أو أن يصابوا بشظايا من الحمم البركانية.
كما طلب المركز من السكان المحليين الابتعاد عن قيعان الوديان بسبب الانهيارات الأرضية المحتملة والتدفقات الطينية في حالة هطول الأمطار الغزيرة.
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