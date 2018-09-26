شاهد: سيارة رباعية الدفع تخترق واجهة مخبزة في تكساس
التقطت كاميرات المراقبة بمدينة غارلاند بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية لحظة اصطدام سيارة رباعية الدفع بواجهة متجر. السيارة اخترقت الواجهة الزجاجية للمخبزة وأصابت الزبائن والعمال بداخله. لحظة إصطدام السيارة الرباعية الدفع بالمحل كانت مروعة حيث صورت الكاميرات الحادث من خارج وداخل المخبزة.
وسارعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى بينما قدمت الرعاية الطبية لبقية المصابين في مكان الحادث. وقال سائق السيارة أنه فقد السيطرة على سيارته حين داس على الدواسة عوض الفرامل.
كاميرات المراقبة أظهرت كذلك أن السائق الذي ارتكب الحادث كان يتسابق مع سيارة أخرى.