انطلق صاروخ أوروبي الصنع من غويانا الفرنسية للمرة المائة، في خطوة رمزية لمصنعيه الذين يتعرضون لضغوط متزايدة من برنامج إيلون ماسك سبيس إكس.
آريان5 ينطلق للمرة المئة حاملاً قمرين صناعيين قبل دخول آريان6 الخدمة
آريان5 ينطلق للمرة المئة حاملاً قمرين صناعيين قبل دخول آريان6 الخدمة
وأقلعت مركبة الفضاء آريان 5 من موقع الإطلاق الكاريبي مساء الثلاثاء، ودفعت بقمري اتصالات صناعيين إلى المدار، آريان 5 الذي دخل الخدمة قبل عقدين من الزمن وقادر على إطلاق حمولة ثقيلة في الفضاء، يشكل العمود الفقري لعمليات الفضاء الأوروبية تحت إشراف وكالة الفضاء الأوروبية.. ومع ذلك سيتم استبداله بآريان 6 قريباً والذي سيخفض التكلفة بنسبة 40 %.
ويعود القيام بهذه الخطوة جزئياً لوصول سبيس إكس إلى عالم الفضاء التجاري، والذي يحوي صاروخ فالكون 9 القابل لإعادة الاستخدام والقادر بهذا على تقويض البرامج المنافسة.
وتفوقت شركة سبيس إكس على مصنعي آريان من حيث عدد مرات الإطلاق خلال العامين الماضيين.
منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1996، قام آريان 5 بإطلاق 205 أقمار صناعية في المدار .
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