قال متحدث باسم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش في تسجيل صوتي غير مؤرخ اليوم الأربعاء إن الهجوم على الحرس الثوري الإيراني الذي تبناه التنظيم يوم السبت لن يكون الأخير.
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الناطق باسم تنظيم داعش: هجوم إيران لن يكون الأخير
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الناطق باسم تنظيم داعش: هجوم إيران لن يكون الأخير
وقال المتحدث أبي الحسن المهاجر في التسجيل الصوتي الذي نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم على تليغرام "هجوم الأحواز
(الأهواز) لن يكون الأخير بإذن الله".
وتابع "لقد أثبت أبناء الخلافة الإسلامية مدى هشاشة وضعف أمن دولة المجوس إيران ... فهو أوهى من بيت العنكبوت وإن القادم بإذن
الله وقوته أدهى وأمر".