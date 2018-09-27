شاهد: لصوص سرقوا أجهزة كمبيوتر وفشلوا بالهروب

ما يجعل عملية السرقة المصورة في الفيديو ملفتة للأنظار، هو أن المشتبه بهم، سرقوا أجهزة الكمبيوتر من شخص لم يتوقعوا ردة فعله.

وبحسب مسؤولين، فإن اللصوص دخلوا المقهى، ثم نظروا حولهم قبل إن يهاجموا عدة أشخاص ويحصلوا على أجهزتهم اللوحية.

في كثير من حالات السرقة الماضية، استهدف السارقون أشخاصا يدرسون أو يقومون بأعمالهم من خلال اللابتوب، هول الصدمة تعجلهم عاجزين عن إبداء أية ردة فعل، أما في هذه الحالة، فالطريف فيها أن الضحية حاول أن يستعيد جهازه، ما أربك اللص ففشل في الفرار ومعه الصيد الثمين.