شاهد: عمال البناء في تشيلي يستخدمون الطبول للتخلص من الإرهاق
بدلاً من القيام بأشغالهم المعتادة في التطريق واللحامة وربط الأعمدة، استهل عمال البناء في موقع مشروع في العاصمة التشيلية سانتياغو الأربعاء باستخدام الطبول قصد التخلص من أعراض الإرهاق والترويح عن النفس. المئات من عمال البناء و بدعوة من الإدارة شاركوا في برنامج "درامز سول" التي ترعاها غرفة تشيلي للبناء. وأشرف على هذه المبادرة الموسيقار التشيلي بيدرو غرين الذي قاد جوق العمال.
وقال غرين، الذي قاد جلسات علاج الطبول في مدن تشيلية أخرى، إن قرع الطبول بصفة جماعية يعطي للعمال "إحساس بالانتماء" وأضاف الموسيقار أن العامل العاطفي مهم جدا لأن الموسيقى تدعو إلى السعادة. عمال البناء شاركوا بحماس في هذه المبادرة وتحدثوا عن فوائد البرنامج.