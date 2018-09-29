من جديد أشعلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة جريئة وغريبة وقد يرى البعض أنها مبالغ بها.
كيم كارداشيان تحتفل بنجاح صديقتها بارتدائها معطفاً من الدولارات!
كيم كارداشيان تحتفل بنجاح صديقتها بارتدائها معطفاً من الدولارات!
فقد ظهرت كارداشيان في إحدى الحفلات مرتدية معطفاً مصنوعاً بشكل كامل من الأوراق النقدية، ليس هذا فقط بل الحذاء أيضاً ! وقامت بحمل حقيبة صغيرة تحمل رمز الدولار الأمريكي.
النجمة التي تقدر ثروتها ب350 مليون دولار أمريكي، بررت مظهرها وخيارها غير المألوف بالتساؤل عما يمكن أن يفعله المرء إذا قامت صديقته ببيع شركتها ببضعة مليارات الدولارات؟ بالطبع ستلبس رداء كاملاً من النقود وتحتفل! هذا التساؤل الذي لا يمكن بطبيعة الحال أن تجيب عنه إلا قلة قليلة من متابعيها.
وكانت كارداشيان تحضر حفلة لعلامة التجميل أناستازيا بيفرلي هيلز، عندما ارتدت معطف جيريمي سكوت قديماً يعود تصميمه لعام 2001.
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