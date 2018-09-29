إعصار "ترامي" يقترب من اليابان ويتّجه نحو الجزيرة الرئيسية

اقترب إعصار قوي مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة من جنوب اليابان يوم السبت مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن وأدى لإغلاق مؤقت لمدارج الطائرات في مطار كانساي الدولي القريب من أوساكا.
والإعصار "ترامي" المصنف في الفئة الثانية على مقياس من خمس درجات هو أحدث عاصفة تهدد اليابان خلال عام شهد العديد من الكوارث المتصلة بالطقس منها ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة وانهيارات أرضية.
وتعرضت جزر نائية في سلسلة أوكيناوا على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوب غربي طوكيو لأمطار غزيرة وأمواج عالية قبل يوم من إجراء انتخابات محلية في أوكيناوا يوم الأحد.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شركات الطيران ألغت أكثر من 390 رحلة معظمها من وإلى أوكيناوا. ومن المتوقع إلغاء المزيد من الرحلات يوم الأحد.
ويتحرك الإعصار شمالا عبر أوكيناوا يوم السبت ومن المتوقع أن يمر عبر جزر كيوشو وعبر جزيرة هونشو الرئيسية يوم الأحد، وهو نفس المسار الذي قطعه الإعصار جيبي في مطلع سبتمبر أيلول.
وأعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان يوم الأحد أنها ستوقف خدمة قطارات الطلقة بين مدينتي أوساكا وهيروشيما في غرب اليابان صباح الأحد في ظل ترقب أمطار غزيرة ورياح قوية.
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