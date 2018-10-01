"أثينا" تطبيق جديد لاكتشاف الأسلحة الفردية

خلال أول 21 أسبوع من العام الحالي، وقع أكثر من 23 حالة إطلاق نار في مدارس أمريكية، أدت إلى وقوع قتلى بين التلاميذ، وهي المشكلة التي يخشاها 34% من الأهالي بحسب استبيان نشر مؤخرا.
ليزا فالزون وكريس سيابارا يعتقدان أن الذكاء الاصطناعي قد يلعب دورا في الحد من هذه الحوادث، حيث تمكنا مع فريق عمل من إطلاق تطبيق "أثينا"، الذي يتمكن بواسطة كاميرات موزعة من اكتشاف وجود أسلحة، في المدارس على سبيل المثال.
وبحسب فالزون فإن حالات إطلاق النار المتكررة في المدارس، يجب أن تتوقف والتكنولوجيا كفيلة بهذا، وقالت:"تساءلنا عن كيفية مساعدة التلاميذ، ووجدنا أن الذكاء الاصطناعي كفيل بحل هذه المشكلة".
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وتعتمد هذه التقنية على كارت غرافيك Nvidia 2080 RTX وجهاز كومبيوتر لاكتشاف الأشياء الخطيرة، خاصة الأسلحة، حيث ينقل النظام الصور التي تلتقطها الكاميرات، وتجري عملية مسح لما يمكن أن يشكل خطرا، بحوالي 30 لقطة في الثانية، ليتم تحذير إدارة المدرسة أو الشرطة من خلال التطبيق، عند وجود خطر.
ويمكن لهذا التطبيق وبالاعتماد على الخوارزميات الدقيقة من توقع التهديدات، حيث يستخدم تطبيق أثينا نموذجا معقدا من المعالجات لتنفيذ عملية الاستقصاء والمسح، كما يمكنه التعامل مع تطبيقات أخرى عند التحذير لتأمين الأبواب مثلا أو إيقاف المصاعد.
وبحسب فالزون فإن التطبيق لا يحتوي خاصية التعرف على الوجه، وأن البيانات يتم محوها مباشرة بعد التحليل، بمعنى أن خصوصية الأشخاص محفوظة تماما.
ويكلف التطبيق شهريا 100% على كل كاميرا بما يخص الشركات، ويمكن الاشتراك بباقة بامتيازات أقل بـ 50$ للكاميرا شهريا، و20$ شهريا لخاصية اكتشاف الأشخاص.