من الصعب ملاحظة أي شيء خارج عن المألوف عندما تشاهدون هاذين الشبلين يلعبان مع بعضهما البعض في مركز للحماية خارج عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، لكن هذه الأشبال فريدة من نوعها، إذ أعلنت جامعة بريتوريا التي يقوم علماؤها بالبحث في الجهاز التناسلي للأسود الأفارقة أن هاذين الشبلين هما أول نوع من الأشبال في العالم التي يتم ولادته عن طريق التلقيح الصناعي.
شاهد: أول شبلين من فصيلة نادرة من الأسود يولدا عن طريق التلقيح الصناعي
شاهد: أول شبلين من فصيلة نادرة من الأسود يولدا عن طريق التلقيح الصناعي
وقال أندريه جانسوويند، مدير معهد أبحاث الثدييات في جامعة بريتوريا، إن الشبلين، الذكر والأنثى، اللذين وُلدا في 25 أغسطس/آب، يتمتعان بصحة جيدة وطبيعية.
فبعد 18 شهرًا من التجارب المكثفة، استطاع فريق جانسويندت جمع الحيوانات المنوية من أسد ثم انتظروا لحين العثور على مستويات هرمونية مرتفعة لدى إنثى الأسد ليتم تلقيحها بشكل صناعي.
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وأضاف جانسوويند ان الأمر يمكن تكراره، حيث يأمل العلماء في استخدام هذه التقنية في إنقاذ فصيلة من القطط الضخمة المهددة بالانقراض.
وينقرض الأسود في 26 دولة أفريقية وتراجعت الأعداد في البرية 43 في المئة على مدى العقدين الماضيين، وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، الذي يدرج الأسد الأفريقي على قائمة الحيوانات المعرضة للخطر.