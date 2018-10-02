قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلا من 844 شخصا.
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ارتفاع عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد العاتية في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا
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ارتفاع عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد العاتية في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا
وأضافت الوكالة إن الكارثة أدت أيضا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل.
وكان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة يوم الجمعة أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو
الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي. ولم يتسنى لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا.