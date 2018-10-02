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فرنسا تجمد أرصدة مالية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية

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فرنسا تجمد أرصدة مالية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية

فرنسا تجمد أرصدة مالية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية
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