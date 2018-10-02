قالت مصادر إعلامية تركية اليوم الثلاثاء إن السلطات التركية أمرت باعتقال 417 مشتبها بهم في تحقيق للشرطة المالية بخصوص إرسال حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.
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تركيا تأمر باعتقال 417 مشتبها بهم متهمون بتحويل 2.5 مليار ليرة إلى حسابات في الخارج (سي ان ان ترك)
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تركيا تأمر باعتقال 417 مشتبها بهم متهمون بتحويل 2.5 مليار ليرة إلى حسابات في الخارج (سي ان ان ترك)
وقد داهمت شرطة اسطنبول بشكل متزامن عددا من الأقاليم واعتقلت كثيرين كما فتشت ممتلكات بحسب ذات المصدر
ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة والسلطات القضائية على التقرير.
وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) إن العملية تشمل من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".
وأضافت أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابا في الخارج وأن تلك الحسابات تخص إيرانيين في الولايات المتحدة.
(الدولار= 5.9626 ليرة)