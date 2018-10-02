هل يكون جمال خاشجقي المطلوب الذي أعلنت السعودية استرداده عبر الإنتربول؟

تتضح تفاصيل "اختفاء" الكاتب السعودي جمال خاشقجي من تركيا شيئاً فيشيئاً. فكما يبدو حتى الساعة، تم توقيف خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول بعد توجيه تهم بالاحتيال إليه.
ووردت أنباء عن وصول خاشقجي إلى السعودية منذ قليل، وهي أنباء أكد عليها حساب "سجناء الرأي" أوّل من غرّد عن "اختفائه" بعد ظهر اليوم محمّلاً السلطات السعودية مسؤولية سلامته.
وفيما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الإنتربول السعودي إعلانه "استرداد مطلوب بقضايا احتيالية بشيكات دون رصيد"، ربط متابعو قصة خاشقجي بين اختفائه من تركيا وإعلان الإنتربول.
هل يكون هذا الربط صحيحاً؟ حتى الساعة لم تنفِ أية جهة رسمية في السعودية خبر اعتقال الكاتب الذي انتقذ السلطات السعودية منذ وصول محمد بن سلمان إلى دائرة القرار في المملكة.
بأي حال، هذا ما يقوله وينشره المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعضهم عن هوية المواطن الذي تحدث عنه بيان الإنتربول فيما جزم آخرون أن الأمر مرتبط بجمال خاشقجي.
ماذا حصل منذ ساعات؟
قال مراسل الجزيرة في تركيا إن قوات الأمن التركية تحقق في مسألة "اختفاء" الكاتب السعودي جمال الخاشقجي المتواجد حالياً في إسطنبول. غير أن أيّ تأكيد لم يصدر بعدُ عن جهاز الشرطة التركي.
في السياق، نشر حساب "سجناء الرأي" باللغة الإنجليزية على تويتر تغريدة أولى تحدث فيها عن "معلومات غير مؤكدة عن اختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي بعد اختفائه بتمام الساعة الواحدة بعد الظهر (الثلاثاء الموافق في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر) بعد زيارة قام بها إلى السفارة السعودية إلى إسطنبول لإتمام بعض المعاملات الإدارية. غير أن السفارة نفت أنه حضر إلى مكاتبها.
ودعا الحساب متابعيه في تغريدة ثانية إلى "المشاركة في الحملة الداعمة لجمال خاشقجي وطلب منهم استخدام هاشتاغ "اختطاف_جمال_الخاشقجي" من أجل الضغط على السلطات لتعلن عن مكانه".
أما التغريدة التي أطلقها الحساب نفسه ولكن باللغة العربية هذه المرة، فجاءت أكثر وضوحاً لجهة توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات السعودية في مسألة "اختفاء" الخاشقجي، خصوصاً في ظلّ حملة الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين.
وحمل "سجناء الرأي" المسؤولية الكاملة عن سلامة الكاتب السعودية رافضاً ما سمّاه أساليب الدولة البوليسية.
كذلك نشر حساب مجتهد تغريدة على تويتر قال فيها "مرت ثمان ساعات على اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله السفارة السعودية في تركيا لإنهاء بعض المعاملات الحكومة التركية أحيطت بالموضوع وحين استفسرت ادعت السفارة أنه لم يمر عليها إذا تبين أنه مخطوف (وهو المرجح) فمن المفترض أن يسبب ذلك أزمة دبلوماسية كبيرة مع تركيا".
يذكر أن خاشقجي هو كاتب وصحافي سعودي عمل كرئيس لتحرير صحيفة الوطن السعودية سابقاً، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، وهو ينشر في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.