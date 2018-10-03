شاهد: قوارب تجديف من حبات القرع الضخمة تصنع بهجة الألمان
بعيدًا عن حكاية القصص الممتعة، تشهد قوارب التجديف في ألمانيا شهرة كبيرة. القوارب المصنوعة من حبات القرع العملاقة تبحر في بحيرة كريولشوفر وتحمل المتسابقين المشاركين في منافسة سباق قوارب القرع الضخمة في طبعته الثالثة. المتسابقون مطالبون بالتنافس على مسار يبلغ طوله 35 متراً والوصول إلى خط النهاية بسرعة.
وتزرع القرع خاصة للسباق ومن الضروري ان تزن الحبة الواحدة ما لا يقل عن 250 كيلوغراما، ووفقا لمنظمي السباق كلما كان المتسابق ثقيلا كلما تطلب أن تكون حبة القرع أثقل. وعلى المنافسين الذين يجلبون حبات القرع الخاصة بهم وأن يدعوا منافسين آخرين للمشاركة إذا أرادوا أن الفوز بجائزة مضاعفة. يتأهل إلى الدور الربع نهائي للمسابقة ثمانية رجال وثماني نساء الأسرع، يتنافسون لنيل "الجائزة الكبرى" للسباق 200 يورو.