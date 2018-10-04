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تركيا تستدعي السفير السعودي في أنقرة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي

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تركيا تستدعي السفير السعودي في أنقرة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي

تركيا تستدعي السفير السعودي في أنقرة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي
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وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن خشية معاقبته على آرائه. ولم يظهر خاشقجي منذ أكثر من 48 ساعة بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يعد.

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