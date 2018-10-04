سكان قرية بوسنية يقاطعون السياسيين: كفاكم كذباً

يسود الهدوء قرية بودغورا البوسنية قبل ثلاثة أيام على موعد الانتخابات والتي لا يزال المرشحون يسعون إلى الرمي بكامل ثقلهم للفوز بأصوات الناخبين. سكان القرية الصغيرة والفقيرة قرروا مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بالوعود الكاذبة للحكومة.
سكان القرية كتبوا على لافتة في المدخل الرئيسي للقرية التي تضم 700 نسمة وتقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة سراييفو "لقد كذبتم علينا لسنوات، لا يوجد حفل للترحيب بكم في بودغورا".
وسيختار البوسنيون يوم الأحد ممثليهم لأعلى المناصب السياسية في البوسنة في أحد أكثر الأنظمة الانتخابية تعقيدا في العالم، حيث يرتكز النظام السياسي في البوسنة على تحقيق توازن في ميزان القوى الهش بين مسلمي البوسنة والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس.
ولا يتوقع سكان بودغورا تغيرا ملحوظًا في دولة أصيبت بالشلل منذ عقود بسبب النزاعات التي لم يتم حلها منذ عقود حيث تسببت الحرب الأهلية في مقتل مائة ألف شخص وقسمت البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي إلى حد كبير وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
ويشعر سكان بودغورا بخيبة أمل من الطبقة السياسية المعروفة بشكل رئيسي بالفساد والخلل الوظيفي حيث يتهمونها بالكذب بسبب غياب التنمية في قريتهم وارتفاع نسبة البطالة والفقر.