استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار اليوم السبت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في قصر الرئاسة بعد وصولها من كينيا في ختام أول جولة أفريقية تقوم بها دون صحبة زوجها.
ميلانيا ترامب تختتم جولتها الإفريقية في مصر
ميلانيا ترامب تختتم جولتها الإفريقية في مصر
ومن المقرر أن تزور ميلانيا منطقة الأهرام وأبي الهول في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة قبل أن تعود إلى بلادها في وقت لاحق اليوم.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتدي سترة وبنطالا وربطة عنق وهي تنزل من الطائرة في مطار القاهرة الذي توجهت منه إلى قصر الرئاسة.
وقالت قرينة السيسي في صفحتها على فيسبوك أمس الجمعة إن نظيرتها الأمريكية ستزور "بلدها الثاني مصر".
وأضافت "أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدا بالقاهرة وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر".
وشملت جولة ميلانيا غانا ومالاوي وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال، حيث زارت مدرسة ابتدائية ودار أيتام ومستشفى.
وخلال زيارتها كينيا أمس الجمعة، قرأت ميلانيا للأطفال في دار أيتام وأطعمت فيلا صغيرا في مأوى للفيلة وقامت برحلة سفاري قصيرة في المتنزه الوطني بنيروبي.
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