إنتاج خرسانة فعالة ومتينة ورخيصة من إسمنت صديق للبيئة .. هل هذا ممكن؟

نحن هنا في أحد المصانع في شمال إيطاليا حيث يقوم العمال ببناء منتجات الخرسانة الجاهزة باستخدام الأسمنت التقليدي.

خمسون ألف متر مكعب من الخرسانة في شكل منتجات مسبقة الصنع هو انتاج هذا المصنع كل عام. اليوم الأمر لا يعني العاملين في مجال البناء فحسب، بل أيضًا المهندسين الكيميائيين وعلماء المواد وخبراء البيئة. يريدون تطوير الأسمنت ليس فقط بخصائص عزل أفضل، ولكن أيضاً بكفاءة أكبر وتكلفة أقل وملاءمة أكبر للبيئة. كيف وإلى أي مدى هذا ممكن؟ تابعوا معنا في هذه الحلقة من "فوتوريس".

هذه الشركة هي مجرد واحدة من عدد لا يحصى من المنافسين في سوق هائلة. يقدر الاستهلاك السنوي من الخرسانة بنحو 10 مليارات متر مكعب في جميع أنحاء العالم.

مواد البناء حاجة وتنافس كبير بفاتورة بيئية عالية

إذً هو قطاع شديد التنافس،يأتي بتكاليف بيئية ثقيلة.

وتؤكد على ذلك أريانا أماتي وهي مهندسة كيماوية في رينا للاستشارات ومنسقة في المشروع، بأن الخرسانة هي بالتأكيد أكثر المواد المستخدمة على نطاق واسع كل عام على الأرض. ولكنها مسؤولة أيضًا عن حوالي 5 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. لذا فإن الوصول لانتاج خرسانة مصنوعة من إسمنت أكثر توافقاً مع البيئة ليس إيجاباً بالنسبة للطبيعة فقط ولكن أيضًا لهذا السوق الاقتصادي بالتحديد.

حلول ممكنة

يقول العلماء في هذا المشروع البحثي الأوروبي إنهم توصلوا إلى بعض الحلول، لقد استبدلوا بعض المعادن داخل الأسمنت المستخدم لإنتاج الخرسانة، ويقولون إن النتيجة هي انبعاثات كربون أقل بنسبة 30٪.

والسبب بحسب عالم المواد، يان سكوكيك، أننا هنا بحاجة إلى كميات أقل من الحجر الجيري المحتوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يتم حرقه في مصنع الأسمنت، هذا أول سبب، والسبب الثاني هو أن إنتاج الكلنكر، وهي مواد رابطة، يتم في درجات حرارة منخفضة، أقل بحوالي 200 درجة مئوية مقارنة مع الأسمنت البورتلاندي العادي، وهذا يوفر الطاقة ويقلص الانبعاثات.

إضافة إلى أن هذه المواد الرابطة لها بعض الخصائص الفريدة مثل الزيادة السريعة للصلابة التي تقلل بشكل أكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تجارب مستمرة لتحسين الانتاج ومطابقته مع معايير البيئة

استخدم الباحثون ثلاثة أنواع تجريبية من الإسمنت لبناء ستة ألواح جدارية للاختبار، يحتاج تصنيع كل لوح إلى عشرة ساعات، بدلاً من معدل ست عشرة ساعة، ويقول العلماء إن هذه الألواح تظهر زيادة بنسبة 25٪ في خصائص العزل.

وتقول بلاندين ألبرت وهي عالمة مواد: "يسمح لنا هذا الجدار بعكس انبعاثات الطاقة الشمسية بشكل أفضل، بحيث يكون لديك داخل حدود الجدار ظروف أكثر برودة في الصيف. لقد أضفنا مادة مسامية خاصة تسمح أيضًا بتحسين الخصائص الحرارية للجدار".

هناك المزيد من البحوث جارية لتقييم التحملية على المدى الطويل، والمرونة والمتانة الميكانيكية للألواح. ولهذا السبب، يتم تركيبها في المصنع نفسه.

إذا كانت الاختبارات حاسمة وإذا انخفضت بالفعل تكاليف التصنيع بنسبة 15٪ حسب توقعات العلماء، فسيمثل هذا أخباراً جيدة لشركات تصنيع الخرسانة مسبقة الصب.

بحسب ماركو نوتشي، رئيس الجودة في تيسي سيستم، فإن كل هذا يمكن أن يترجم إلى إنتاجية أكبر، وساعات تصنيع أقل لإنتاج المنتجات نفسها، كذلك قلة صيانة آلات التشكيل والقوالب، ومزايا اقتصادية أكبر.

ويخلص الباحثون إلى أن المنتجات المعدة مسبقاً في هذا المشروع مخصصة للبناء الجديد وكذلك لتجديد المباني التجارية.

للمزيد من المعلومات عن هذه المشروع: http://ecobinder-project.eu/