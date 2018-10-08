تعرف على الـ "بادوانجين".. رياضة صينية لصحة العقل والبدن

بحسب التقاليد الصينية فإن الوقاية من الأمراض تعني الحفاظ على راحة العقل والبدن. وبالطبع يعترف الطبّ الصيني بالمنافع الكبيرة للتداوي بالأعشاب للحفاظ على الصحة... لكن الأطباء الصينيين يوصون أيضا بممارسة "بادوانجين"، وهي رياضة قديمة تساعد على تجنب الإصابة بالأمراض.
في بداية نشأتها كانت هذه الرياضة تهدف إلى الحفاظ على بُنية المقاتلين، لكنها تحولت إلى نشاظ شعبي في العصر الحديث، يُمارس بكثافة في الحدائق والنوادي.
زهانغ يوشن، مدربة مختصة في رياضة البادوانجين تقول عن فوائد هذه الرياضة: "بحسب الطب الصيني فإن الحالات الانفعالية عند الإنسان تتصل بخمسة أعضاء. ولمعالجة الصعوبات العاطفية لابد من معالجة العضو المرتبط بتلك المشاعر".
الخفةُ والاتصالُ مع الأرضِ والتركز... مهارات يمكن تحفيزها من خلال أداء الحركات الثماني الأساسية في رياضة البادوانجين. وينصح دائما بممارستها صباحا في مكان هادئ ومكشوف.
وتُعرف هذا الحركات أيضا باسم "قطع النسيج الثماني"، وتهدف إلى تعزيز قوة الجسد والطاقة الداخلية.
نصائح صحية عملية خلال زيارة الصين
جينغ جياوي، رئيس مستشفى غولو يقول: "في حالات الطوارئ، عند التعرض لضربة الشمس أو الإغماء بسبب الطقس الحار، على سبيل المثال. أو إذا أصبت بالبرد خلال فصل الشتاء، وكانت الأعراض شديدة، يمكنك الاتصال برقم الهاتف 120".
ويضيف الطبيب الصيني: "خلال الصيف، عندما يكون الجو حارًا للغاية، يُحب الناس تناول المشروبات الباردة أو المثلجة، لكن هذا أمر سيء بالنسبة إلى المعدة. لذا يجب تجنبه، وتناول مشروبات دافئة، مثل الماء الساخن".