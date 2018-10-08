خلال لقاء مع تلفزيون الجديد اللبناني، قالت الإعلامية والنائبة بولا يعقوبيان التي أجرت مقابلة مع رئيس الوزارء اللبناني المكلف سعد الحريري في الرياض، عندما أعلن استقالته من السعودية في 2017، إن الحريري تعرض لإهانات هناك، لكنها لا تعرف مداها، وإنه لم يكن موجودا في السعودية بملء إرادته، وإنما كانت رغبته (عكس إعلانه الاستقالة)، في أن يرجع إلى لبنان ويستأنف عمله كرئيس للحكومة.
بولا يعقوبان: سعد الحريري تعرض للإهانة حين كان محتجزا في السعودية
تقرأ الآن:
بولا يعقوبان: سعد الحريري تعرض للإهانة حين كان محتجزا في السعودية
وتجنبت الإعلامية اللبنانية استعمال لفظ "محتجز" بصريح العبارة، لكنها أيدت قول الصحافي جورج صليبي الذي توجه إليها بالأسئلة وقالت: إن الحريري كان تحت وطأة ضغوط وإنه كان "مكبلا"، دون أن توضع في يديه القيود.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية السنة الماضية أن الحريري كان محتجزا لدى السلطات السعودية، وأنه كان له الفضل في حل الأزمة تلك.
للمزيد على يورونيوز:
حصريا ليورونيوز: الحريري وحديث عن أسباب الاستقالة وعن حزب الله والأسد والسعودية وإيران
ماكرون يكشف السر ويعلن ان سعد الحريري كان محتجزا في السعودية