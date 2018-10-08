بالفيديو: والكلاب أيضا "ترفض بريكست"!
شارك نحو ألف شخص مع كلابهم في مسيرة توجهت نحو البرلمان البريطاني، الأحد، للمطالبة بالتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء جديد.
ويرى منظمو حملة لمصلحة الحيوانات الأليفة سميت "ووفريندوم"، أن تلك الحيوانات ستعاني من الخروج من التكتل، لأن نقصا سيحدث في الأطباء البيطريين وستزيد أسعار أطعمتها.
وشاركت كلاب من سلالة بريطانية وأخرى فرنسية في المسيرة التي جابت وسط العاصمة البريطانية.
وفي الطريق إلى البرلمان، أوقف المشاركون الكلاب في عدة مراحيض عمومية، لتشجيعها على التبوّل على صور سياسيين أيّدوا "بريكست"، كوزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ونايجل فاراج الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني.
وتدعم تلك الحملةَ حملةٌ أوسع، تطالب باستفتاء شعبي على خطة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، للخروج من التكتل.