"فحص شامل" لفنادق الغردقة المصرية في أعقاب وفاة سائحين بريطانيين

قالت وزارة السياحة المصرية في بيان يوم الأربعاء إنها ستجري "فحصاً شاملاً" لفنادق مدينة الغردقة السياحية المطلة على شواطئ البحر الأحمر، في إجراء هو الأول من نوعه منذ وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق المدينة في آب/ أغسطس الماضي.
وعُثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) متوفيين في فندق شتايغنبرجر أكوا ماجيك أواخر آب/ أغسطس الماضي بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.
وذكر بيان الوزارة أنها بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعانت بشركة "بريفيرسك... وهي بيت خبرة عالمى معتمد لاستشارات الصحة والسلامة لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية".
وكان النائب العام المصري أعلن الشهر الماضي أن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين وذكر في بيان أن كوبر كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سبباً في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما توفيت زوجته نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".
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وقالت توماس كوك في وقت سابق من الشهر الماضي إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.
وأوضحت وزارة السياحة أن الجوانب الفنية التى ستخضع للمراجعة من بينها "أنظمة سلامة الغذاء، وأنظمة إدارة المياه، وبرامج تدريب للنظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، والسكن والمرافق الخاصة بالعاملين، وإرشادات مقاومة الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية".