أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الأربعاء، أنه آن الأوان ليتحمل الجميع مسؤولياتهم وحسم ملف تأليف الحكومة في ظل وضع اقتصادي "دقيق للغاية" تعيشه البلاد.
بري يحث على ضرورة حسم ملف تأليف الحكومة في ظل وضع اقتصادي "دقيق جداً"
بري يحث على ضرورة حسم ملف تأليف الحكومة في ظل وضع اقتصادي "دقيق جداً"
ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله، عن بري أن "البعض يتحدث عن أجواء واعدة".
وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد كرر في تغريدة على تويتر، ما صرّح به سابقاً. وقال إن هذه الحكومة "ستشكل خلال الأيام العشرة المقبلة".
الحريري وكأنه متفق مع بري في الأسباب الموجبة لتشكيل الحكومة، أضاف في تغريدته الى أن "لأن البلد بأمس الحاجة لهذه الحكومة والوضع الاقتصادي يحتم ذلك ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات".
وفي حال اعتذار الحريري عن تشكيل حكومته، كما قال، فإنه لن "أطلب من أحد أن يكلفني، والظروف التي سادت في حكومتي الأولى مختلفة عن الظرف القائم اليوم".
منذ اجراء الانتخابات التشريعية في أيار/مايو الماضي، لم تتمكن الأطراف اللبنانية من الاتفاق على حكومة حتى اليوم.