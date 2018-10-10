مواطنون كنديون جدد يرددون قسم المواطنة على ارتفاع شاهق وملكة بريطانيا حاضرة

ردد ستة مواطنين كنديين جدد ما يعرف بيمين قسم المواطنة من على قمة أحد أعلى الأبراج في العالم، فوق مدينة تورونتو يوم أمس، الثلاثاء.
ويظهر الفيديو أعلاه ستة مواطنين "معلقين" ومربطين بحبال، على ارتفاع يفوق 300 متر، وهم يرددون قسم اليمن في برج سي.أن تاور، وراء وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين.
وينتمي المواطنون الجدد إلى ست دول مختلفة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام كندية.
وسبق أن تمّت مراسم شبيهة في البرج الذي يلامس ارتفاعه حد 553 متراً، ولكن لم يحصل أبداً أن تمّ إلقاء القسم على هذا الارتفاع الشاهق قبل اليوم.
واستقبلت كندا التي "تتغنّى" بتنوعها الثقافي نحو 270 ألف مهاجر جديد في العام الماضي.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حاضرة أيضاً
يذكر خطاب القسم الكندي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك لأسباب تاريخية تعود إلى الحضور البريطاني في أميركا الشمالية إبان فترة الإمبراطورية بداية منذ منتصف القرن الثامن عشر.
وطرحت مسألة تغيير القسم غير مرّة في كندا وتمّ تعديله مرّة واحدة في سبعينيات القرن الماضي، ولكن ذكر الشخص الملكي لم يلغَ منه.
وردد المواطنون الستة القسم التالي: "أقسم بالولاء والولاء المخلص لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة كندا، وورثتها وخلفها، وأقسم بأمانة أن أحترم قوانين كندا وأن أقوم بواجباتي كمواطن كندي".