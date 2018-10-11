مجموعة من قضاة المحكمة العليا البولندية يؤدون اليمين قبل مواجهة حظر من الاتحاد الأوروبي

أقسم مجموعة من قضاة المحكمة العليا اليمين أمام الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأربعاء، في الوقت الذي تسارع فيه وارسو إلى استكمال إصلاح قضائي متنازع عليه، قبل أن يتم حظرها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، دفع حزب "القانون والعدالة" في بولندا بالتغييرات التي منحت الساسة سلطات واسعة على السلطة القضائية، وبلغت ذروتها في قانون دخل حيز التنفيذ هذا العام، والذي أجبر حوالي ثلث مقاعد المحكمة العليا على التقاعد المبكر.

ويجادل الحزب بأن التغييرات ضرورية لإصلاح نظام غير فعال لم يتم إصلاحه بشكل كاف منذ سقوط الشيوعية، لكن المنتقدين يقولون إن الأمر يشكل هجوما سياسيا على استقلال القضاء، فيما طلبت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي من المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أن تمنع هذه التغييرات.